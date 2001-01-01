Футбол

«Реал» сделал трансферный запрос по ИкардиЕвро-футбол.ру 15:56

В нынешнем сезоне Икарди забил 15 мячей и сделал 3 результативные передачи в 28 играх за "Интер". Сумма отступных, прописанная в контракте аргентинца с клубом, составляет 110 миллионов евро.
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СМИ: «Реал» сделал «Интеру» предложение по Икарди

Матч ТВ16:55

СМИ: «Реал» сделал «Интеру» предложение по Икарди

Sportbox.RU16:55

«Реал» сделал трансферный запрос по Икарди

Евро-футбол.ру15:56
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Армия и оружие

Американский самолет засекли вблизи российских баз в Сирии

Обновлено в 16:39
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Культура

Пятый канал победил в двух номинациях премии «Событие года»

Пятый канал победил в двух номинациях премии "Событие года". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Футбол

Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»

Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено в 16:00
Политика

На предвыборном митинге Порошенко националисты схлестнулись с полицией

Обновлено в 16:24
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»

В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель анонсировал выпуск внедорожной модификации пикапа L200.
Обновлено в 14:33
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Авто

Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Космос

Россия и США вместе полетят на Венеру

Россия и США договорились совместно исследовать Венеру, старт миссии запланирован приблизительно в 2030 году.
Обновлено в 11:34
Баскетбол

УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы

УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Энергетика

«Газпром»: Просроченная задолженность за газ в России выросла на 6,6%

Просроченная задолженность потребителей России за поставленный газ в 2018 году выросла на 11,2 млрд рублей, или на 6,6%. Общая сумма долга выросла со 169,7 до 180,9 млрд рублей, сообщает «Газпром».
Обновлено в 14:49
Политика

США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании

Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Политика

Путин отправил в отставку губернатора Челябинской области

Обновлено в 11:10
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено в 14:25
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Экономика

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Симоньян и Кеосаян ждут ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Авто

Bugatti может выпустить электрический седан

Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.
Обновлено в 08:59
Политика

Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Авто

В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia

Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Из-за отказа от Манту мать в Перми привлекут к ответственности

В Перми полицейскими начато административное производство в отношении матери детей, не допущенных к урокам из-за отказа от пробы Манту.
Обновлено в 16:05
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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