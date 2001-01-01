Футбол
«Реал» сделал трансферный запрос по ИкардиЕвро-футбол.ру 15:56
В нынешнем сезоне Икарди забил 15 мячей и сделал 3 результативные передачи в 28 играх за "Интер". Сумма отступных, прописанная в контракте аргентинца с клубом, составляет 110 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Культура
Пятый канал победил в двух номинациях премии «Событие года»
Пятый канал победил в двух номинациях премии "Событие года". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 16:04
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Футбол
Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»
Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено в 16:00
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель анонсировал выпуск внедорожной модификации пикапа L200.
Обновлено в 14:33
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Космос
Россия и США вместе полетят на Венеру
Россия и США договорились совместно исследовать Венеру, старт миссии запланирован приблизительно в 2030 году.
Обновлено в 11:34
Баскетбол
УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы
УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Политика
Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
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Энергетика
«Газпром»: Просроченная задолженность за газ в России выросла на 6,6%
Просроченная задолженность потребителей России за поставленный газ в 2018 году выросла на 11,2 млрд рублей, или на 6,6%. Общая сумма долга выросла со 169,7 до 180,9 млрд рублей, сообщает «Газпром».
Обновлено в 14:49
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Политика
Путин отправил в отставку губернатора Челябинской области
Обновлено в 11:10
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено в 14:25
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Экономика
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Авто
Bugatti может выпустить электрический седан
Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.
Обновлено в 08:59
Политика
Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Авто
В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Из-за отказа от Манту мать в Перми привлекут к ответственности
В Перми полицейскими начато административное производство в отношении матери детей, не допущенных к урокам из-за отказа от пробы Манту.
Обновлено в 16:05