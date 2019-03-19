Футбол
«Реал» сделал трансферный запрос по ИкардиЕвро-футбол.ру вчера в 15:56
В нынешнем сезоне Икарди забил 15 мячей и сделал 3 результативные передачи в 28 играх за "Интер". Сумма отступных, прописанная в контракте аргентинца с клубом, составляет 110 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Маротта: «„Интер“ не наказывает Икарди. Родители принимают решения, чтобы дети стали лучше»
Sport24.ruвчера в 05:11
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика
Депутат предложил название для жителей города Нурсултан
Ранее 20 марта депутаты парламента Казахстана приняли во втором, окончательном, чтении поправки в основной закон страны о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан в честь первого президента.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Космос
После ремонта модуль «Наука» потеряет ключевую функцию
Обновлено в 06:43
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21
Культура
В Большом театре вручили музыкальную премию BraVo
Церемония награждения победителей и лауреатов международной музыкальной премии BraVo в области классического искусства состоялась вчера, 19 марта, как ранее сообщал "Ревизор.ru".
Обновлено в 05:55
Космос
Два спутника «ГЛОНАСС-М» выведены на техобслуживание
Техобслуживание планируется завершить в 00:00 23 марта. Также временно выведен на техобслуживание и спутник «ГЛОНАСС-М» номер 720.
Обновлено в 03:35
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Происшествия
На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика
Коболев призвал Украину запастись газом
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России».
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году
Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Общество
Досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта
В российских школах досрочный этап сдачи ЕГЭ начнется с 20 марта и продлится до 10 апреля.
Обновлено 18 марта в 04:05
Авто
Седан BMW Gran Coupe второй серии отпразднует дебют осенью
По описанию самой компании, «двушка» Gran Coupe базируется на «новейшей переднеприводной архитектуре BMW и разделяет множество технологических разработок с новым BMW первой серии, который также будет представлен в течение 2019 года».
Обновлено в 08:14
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались от 67 маршрутов
Авиакомпания "Уральские авиалинии" лишилась допуска на 67 своих маршрутов. Об этом говорится в документах Росавиации.
Обновлено в 05:24