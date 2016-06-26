Футбол
«Реал» сделал предложение «Челси» о трансфере АзараSports.ru 11:55
Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал» во время летнего трансферного окна. По информации The Telegraph, испанский клуб сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста незадолго до назначения Зинедина Зидана главным тренером команды.
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Происшествия
Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина
Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 23:08
Здоровье
Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться
Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться Массовая вспышка дизентерии в московских детских садах в конце 2018 года может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы по всей стране.
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми
Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено в 21:44
Происшествия
Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора.
Обновлено в 10:41
Политика
В МИД Японии считают неприемлемыми российские учения на Курилах
В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что Токио считает неприемлемыми российские военные учения, начавшиеся во вторник, 12 марта, в южной части Курильских островов.
Обновлено в 22:03
Политика
Палата представителей приняла пакет антироссийских законопроектов
Еще один законопроект - Кремлевский акт - требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Волк напал на четырех мужчин в селе в Приамурье
Волк в ночь на среду напал на четырех мужчин в селе Нижняя Ильиновка Амурской области, сообщил ТАСС заместитель главного врача Михайловской районной больницы Игорь Галузин.
Обновлено в 23:12
Политика
Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.
Обновлено в 17:50
Футбол
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ
Обновлено в 18:10
Общество
Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор
Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Умер бывший гражданский муж Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего гражданского мужа Арнольда Спиваковского.
Обновлено в 18:32
Политика
В компании ВР прокомментировали возможное принятие в США закона против ОПЕК
Возможное принятие в США закона против ОПЕК приведет к непредсказуемым последствиям, считает глава британского нефтяного гигант ВР Боб Дадли.
Обновлено в 23:17
Армия и оружие
Источник сообщил о переносе запуска спутников «Гонец-М»
Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" с космодрома "Плесецка" перенесен на июнь из-за отсутствия украинской аппаратуры.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Политика
Мадуро намерен попросить помощи в расследовании атаки на энергосистему
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен попросить власти России, Китая, Ирана и Кубы, а также ООН оказать поддержу в расследовании недавней атаки на энергосистему страны, которая привела к отключению на несколько дней электричества на большей части ее территории.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В Мексике девять человек были убиты при разборках наркодельцов
В мексиканском городе Пуэбла не менее девяти человек были убиты из-за конфликта двух группировок наркоторговцев, передает РИА Новости со ссылкой на портал Proceso.
Обновлено в 23:31
Происшествия
S7 временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8
S7 Airlines временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8 с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании.
Обновлено в 14:48
Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Экономика
Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям
Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Бобровский и Панарин помогли «Коламбусу» одолеть «Бостон»
Обновлено в 22:16
Происшествия
Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу
Обновлено в 17:55
Политика
США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа
Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
В России назвали «реальную угрозу» от США
Американские эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke представляют реальную угрозу для российских ракет и кораблей, приводит «Звезда» заявление ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимира Козина.
Обновлено в 21:04
Транспорт
Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
Обновлено в 16:39
Экономика
Китай построит на границе с РФ международный внутренний порт
Международный внутренний портал на границе РФ и Китая может появиться в 2022 году.
Обновлено в 21:38
Экономика
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян
Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным.
Обновлено в 15:45