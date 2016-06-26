Футбол

«Реал» сделал предложение «Челси» о трансфере АзараSports.ru 11:55

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал» во время летнего трансферного окна. По информации The Telegraph, испанский клуб сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста незадолго до назначения Зинедина Зидана главным тренером команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Азар стал ближе к переходу в «Реал» с возвращением Зидана

Газета.Ru07:42

СМИ: «Реал» сделал предложение «Челси» по трансферу Азара

Sportbox.RU13:00

После возвращения Зидана «Реал» охладил интерес к Кейну

Евро-футбол.ру16:37

СМИ: «Реал» сделал предложение «Челси» по трансферу Азара

Матч ТВ13:00

«Реал» предложил 115 млн евро за Азара после возвращения Зидана

Советский спорт06:57

СМИ: приход Зидана в «Реал» увеличивает шансы на трансфер Азара

Спорт-Экспресс06:07

СМИ: приход Зидана в «Реал» увеличивает шансы на трансфер Азара

Чемпионат03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Обновлено в 19:54
Происшествия

Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 23:08
Здоровье

Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться

Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться Массовая вспышка дизентерии в московских детских садах в конце 2018 года может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы по всей стране.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми

Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено в 21:44
Происшествия

Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора.
Обновлено в 10:41
Политика

В МИД Японии считают неприемлемыми российские учения на Курилах

В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что Токио считает неприемлемыми российские военные учения, начавшиеся во вторник, 12 марта, в южной части Курильских островов.
Обновлено в 22:03
Политика

Палата представителей приняла пакет антироссийских законопроектов

Еще один законопроект - Кремлевский акт - требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.
Обновлено в 22:10
Происшествия

Волк напал на четырех мужчин в селе в Приамурье

Волк в ночь на среду напал на четырех мужчин в селе Нижняя Ильиновка Амурской области, сообщил ТАСС заместитель главного врача Михайловской районной больницы Игорь Галузин.
Обновлено в 23:12
Политика

Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.
Обновлено в 17:50
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено в 18:10
Общество

Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор

Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией

Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Умер бывший гражданский муж Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего гражданского мужа Арнольда Спиваковского.
Обновлено в 18:32
Политика

В компании ВР прокомментировали возможное принятие в США закона против ОПЕК

Возможное принятие в США закона против ОПЕК приведет к непредсказуемым последствиям, считает глава британского нефтяного гигант ВР Боб Дадли.
Обновлено в 23:17
Армия и оружие

Источник сообщил о переносе запуска спутников «Гонец-М»

Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" с космодрома "Плесецка" перенесен на июнь из-за отсутствия украинской аппаратуры.
Обновлено в 20:57
Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Политика

Мадуро намерен попросить помощи в расследовании атаки на энергосистему

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен попросить власти России, Китая, Ирана и Кубы, а также ООН оказать поддержу в расследовании недавней атаки на энергосистему страны, которая привела к отключению на несколько дней электричества на большей части ее территории.
Обновлено в 19:43
Происшествия

В Мексике девять человек были убиты при разборках наркодельцов

В мексиканском городе Пуэбла не менее девяти человек были убиты из-за конфликта двух группировок наркоторговцев, передает РИА Новости со ссылкой на портал Proceso.
Обновлено в 23:31
Происшествия

S7 временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8

S7 Airlines временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8 с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании.
Обновлено в 14:48
Политика

Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Экономика

Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям

Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Бобровский и Панарин помогли «Коламбусу» одолеть «Бостон»

Обновлено в 22:16
Происшествия

Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу

Обновлено в 17:55
Происшествия

Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса

Обновлено в 21:31
Политика

США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа

Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие

В России назвали «реальную угрозу» от США

Американские эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke представляют реальную угрозу для российских ракет и кораблей, приводит «Звезда» заявление ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимира Козина.
Обновлено в 21:04
Транспорт

Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
Обновлено в 16:39
Экономика

Китай построит на границе с РФ международный внутренний порт

Международный внутренний портал на границе РФ и Китая может появиться в 2022 году.
Обновлено в 21:38
Экономика

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным.
Обновлено в 15:45
Общество

В Москве пранкер подшутил над росгвардейцами с помощью пистолета

Обновлено в 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное