Футбол

«Реал» с большим трудом обыграл последнюю команду Примеры
Евро-футбол.ру
12:04

Уэска — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
8′
Гарет Бэйл
Хуан Агилера
Гонсало Мелеро
19′
26′
Даниэль Карвахаль
39′
Дани Себальос
Хаби Эчейта
42′
58′
Дани Себальос
Федерико Вальверде
66′
Лука Модрич
Иско
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
76′
76′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
Пабло Инсуа
80′
Луис Авила
Самуэле Лонго
84′
В матче 15-го тура Примеры "Уэска" на домашнем стадионе "Эль-Алькорас" минимально уступила "Реалу". Мадрдицы забили быстрый гол, после чего с трудом отстояли победный счет.
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