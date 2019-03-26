Футбол
«Реал» решил продать Бэйла летомSoccer.ru 14:35
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение продать вингера команды Гарета Бэйла в другой клуб грядущим летом. Президент клуба Флорентино Перес не против продажи 29-летнего Бэйла, поскольку за него можно выручить неплохие деньги. Агент валлийца оценил своего клиента в 175 млн евро.
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