Футбол
«Реал» решил продать Бэйла летомSoccer.ru вчера в 14:35
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение продать вингера команды Гарета Бэйла в другой клуб грядущим летом. Президент клуба Флорентино Перес не против продажи 29-летнего Бэйла, поскольку за него можно выручить неплохие деньги. Агент валлийца оценил своего клиента в 175 млн евро.
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Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Три российских офицера погибли в Сирии
В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено 25 марта в 20:04
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
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Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
Сборная Италии разгромила Лихтенштейн с крупнейшим за 57 лет счётом
Встреча на стадионе в Парме завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Роберто Манчини.
Обновлено в 00:29
Общество
Шнуров пожаловался прокурорам на угрозы от продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 18:14
Здоровье
«Минздрав ждет смерти, чтобы не лечить»: на Урале родители через суд выбивают лекарства для детей
В Екатеринбурге родители детей с редким тяжелым заболеванием судятся с Минздравом, чтобы получить необходимые лекарства.
Обновлено в 00:05
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено вчера в 08:23
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27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Могилёвский губернатор уволен после визита Лукашенко на ферму
Обновлено вчера в 09:19
Игры
Комедийный квест Darkestville Castle вышел на iOS и Android
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Лионель Месси приобрел самый дорогой телефон в мире
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, купив новый смартфон iPhone XSMax, покрыл его золотом.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Китай сократит государственное вмешательство в промышленный сектор
Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что власти сократят прямое вмешательство в обширный промышленный сектор страны, сообщает Reuters.
Обновлено 25 марта в 03:27
Наука
Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье
Компания Alcarelle намерена в ближайшие пять лет вывести на рынок синтетический алкоголь, который дарит пьянящее чувство, но не вызывает похмелье.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие
«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Политика
Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
США впервые испытали противоракеты залповым пуском
Вчера систему GMD впервые испытали залповым пуском ракет-перехватчиков.
Обновлено вчера в 08:50
Энергетика
В России тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков
Эксперты сомневаются в необходимости системы, так как в результате установки «умных» счетчиков платежи для населения могут вырасти на 5-10%.
Обновлено вчера в 04:47
Космос
Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году
Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами
"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 30 марта", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну
Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.
Обновлено вчера в 19:25