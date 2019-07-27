Футбол
«Реал» решил оставить Хамеса в командеЧемпионат вчера в 16:50
Руководство мадридского «Реала» приняло решение не расставаться с полузащитником команды Хамесом Родригесом в это трансферное окно, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол на своей странице в «Твиттере».
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Политика
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп пообещал ответить на «глупость» Макрона
Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить Франции на «глупость» французского лидера Эммануэля Макрона о введении налогообложения на американских цифровых гигантов.
Обновлено вчера в 13:01
Игры
Создатели Dying Light 2: до выхода новых консолей игру можно не ждать
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Беспилотник США провел многочасовую разведку у Крыма
Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку у берегов Крыма.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Южной Корее при обрушении конструкции в клубе погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, ещё десять получили травмы в результате обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 01:35
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Гаджеты
Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE, топовая имеет 512 исполнительных блоков
В обозначениях 3D-карт семейства DG2, скорее всего, зашифровано количество исполнительных блоков — 128, 256 и 512.
Обновлено в 01:23
Транспорт
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Обновлено 24 июля в 16:37
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом
МИД России выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг Игоря Зайцева, которого Вена обвинила в тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской Республике", но комментировать ее не видит смысла.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Спорт
Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла чемпионат мира
Безоговорочный триумф на дистанции 200 метров брассом принёс Юле шестое золото чемпионатов мира.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В Астраханской области задержали бывшего главу правительства
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Кино
«Аладдин» собрал $1 млрд в мировом прокате
Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" преодолел отметку в $1 млрд. по итогу сборов в кинотеатрах мира.
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Бывший игрок сборной Англии завершил карьеру в 31 год
Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Мика Ричардс объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 01:54
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В загородном доме игрока «Арсенала» найден труп
В Египте в строящемся загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни было обнаружено мертвое тело, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:05