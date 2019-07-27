Футбол

«Реал» решил оставить Хамеса в командеЧемпионат вчера в 16:50

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не расставаться с полузащитником команды Хамесом Родригесом в это трансферное окно, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол на своей странице в «Твиттере».
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Трамп пообещал ответить на «глупость» Макрона

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить Франции на «глупость» французского лидера Эммануэля Макрона о введении налогообложения на американских цифровых гигантов.
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По меньшей мере два человека погибли, ещё десять получили травмы в результате обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском Кванджу.
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В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
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Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США

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Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
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