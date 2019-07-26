Футбол

«Реал» решил оставить Хамеса в командеЧемпионат 16:50

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не расставаться с полузащитником команды Хамесом Родригесом в это трансферное окно, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол на своей странице в «Твиттере».
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