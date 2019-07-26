Футбол
«Реал» решил оставить Хамеса в командеЧемпионат 16:50
Руководство мадридского «Реала» приняло решение не расставаться с полузащитником команды Хамесом Родригесом в это трансферное окно, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол на своей странице в «Твиттере».
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Общество
Путин подписал закон об увеличении штрафа за незаконные полеты дронов
Президент России подписал закон об увеличении штрафа за нарушение правил использования воздушного пространства.
Обновлено в 11:07
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В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
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Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских систем С-400.
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Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Футбол
«Астон Вилла» и «Ньюкасл» хотят подписать нападающего «Ливерпуля»
"Астон Вилла" и "Ньюкасл" нацелились на приобретение форварда "Ливерпуля" Гарри Уилсона.
Обновлено в 14:47
Гаджеты
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Бразильские власти утверждают, что некоторые из этих сообщений были переданы журналистам издания The Intercept после взлома аккаунта министра юстиции Сержиу Мору, произошедшего 5 июня 2019 года.
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Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Джованна Антонелли прислушалась к критике и сменила образ
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку
Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.
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В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, сообщили в управлении МВД по Казани.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм пытается спасти свой брак
В этом году, готовясь к празднованию 20-летия со дня своей свадьбы с Дэвидом Бекхэмом, супруга футболиста вдруг осознала, что ее брак, о проблемах в котором не раз писали СМИ, близок к крушению.
Обновлено в 14:00
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Культура
Райкин предложил Минкульту кандидатуру директора «Сатирикона»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин предложил Минкультуры назначить на должность директора театра нынешнего директора по маркетингу Владимира Казаченко.
Обновлено в 16:42
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Гаджеты
HTC готовит сразу пять смартфонов серии Wildfire
Источники сообщают, что HTC возрождает серию Wildfire, в которой будет пять моделей и самая мощная из них получит процессор MediaTek Helio P23 и 4 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 16:20
Общество
Пятница стала самым теплым днем июля в Москве
Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 14:02
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика
«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль
Вайсер прежде говорил, что прибыль появится в январе – марте 2019 г. Но затем Gett существенно снизил цены в России, и Вайсер объяснил: «Это удешевление сдвинуло точку выхода на прибыль с I квартала на IV квартал этого года».
Обновлено в 06:46
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Футбол
СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»
Обновлено в 16:05
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Наука
Ученым удалось объяснить природу материнского инстинкта
Обновлено в 13:20
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29