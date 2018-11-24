Футбол

«Реал» разгромно проиграл «Эйбару» в матче чемпионата Испании
РИА Новости
09:06

Эйбар — Реал
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Гонсало Эскаланте
16′
Марк Кукурелья
34′
Хоан Хордан Морено
36′
44′
Гарет Бэйл
Сержи Энрик
52′
54′
Альваро Одриосола
Даниэль Карвахаль
Кике Гарсия
57′
63′
Лука Модрич
Иско
Сержи Энрик
Шарлес Диас
74′
74′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Фабиан Орельяна
Серхио Альварес
83′
Кике Гарсия
Пабло де Бласис
88′
Мадридский "Реал" потерпел крупное поражение от "Эйбара" в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Гонсало Эскаланте (16-я минута), Серхи Энрик (52) и Кике Гарсия (57).
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