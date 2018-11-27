Футбол

«Реал» разгромил «Рому» в Юношеской лиге УЕФА
Матч ТВ
09:56

Лион — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Лион
Расстановка 5‑3‑2
1
Лопес
  
4
Рафаэл
  
5
Денайер
  
6
Фильо
  
20
Марсаль
  
22
Менди
  
28
Ндомбеле
  
18
Фекир
  
8
Ауар
  
11
Депай
  
27
Корне
  
31
Сантана
  
2
Уокер
  
5
Стоунз
  
14
Лапорт
  
35
Зинченко
  
26
Марез
  
25
Фернандиньо
  
21
Сильва
  
7
Стерлинг
  
10
Агуэро
  
19
Сане
  
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Реал» в гостях крупно обыграл «Рому» со счетом 6:1 в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Мадридцы возглавляют группу G с 15 очками.
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