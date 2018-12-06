Футбол

«Реал» разгромил «Мелилью» в матче Кубка Испании
REGNUM
вчера в 23:23

Реал — Мелилья
6 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Марко Асенсио
33′
Марко Асенсио
35′
Хавьер Санчес
39′
Иско
48′
Винисиус Жуниор
75′
81′
Ясин Касми
Иско
83′
Мадридский «Реал» разгромил «Мелилью» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 6:1. В составе «Реала» по дублю оформили нападающие Марко Асенсио и Иско.
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