Футбол

«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче Кубка Испании
Soccer.ru
17:22

Мадридский "Реал" уверенно переиграл "Леганес" в первом домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании. Ответная встреча в Леганесе состоится 16 января.
Soccer.ru17:22

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«Реал» крупно обыграл «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Sport24.ru17:25

«Реал» обыграл «Леганес»

Спорт-Экспресс17:24

«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Газета.Ru17:19

«Реал» разгромил «Леганес» в матче Кубка Испании

Матч ТВ17:21

«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

RT на русском17:20

«Реал» разгромил «Леганес» в первом матч 1/8 финала Кубка Испании

Советский спорт17:23

«Реал» уверенно обыграл «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Чемпионат17:23
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
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Испанский футболист
Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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