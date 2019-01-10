Футбол

«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче Кубка Испании
Soccer.ru
17:22

Реал — Леганес
3 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
42′
Жерар Гумбау
Серхио Рамос
44′
46′
Жерар Гумбау
Хонатан Сильва
Начо Фернандес
55′
63′
Набиль Эль-Жар
Хавьер Эрасо Гоньи
Лукас Васкес Иглесиас
68′
Лукас Васкес Иглесиас
Иско
71′
Винисиус Жуниор
77′
78′
Хуанфран
Хосе Арнаис
Винисиус Жуниор
Браим Диас
78′
Карим Бензема
Кристо Гонсалес
83′
Федерико Вальверде
84′
90′+2′
Рубен Перес
Мадридский "Реал" уверенно переиграл "Леганес" в первом домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании. Ответная встреча в Леганесе состоится 16 января.
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