Футбол
«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче Кубка Испании
«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче Кубка ИспанииSoccer.ru17:22
|42′
Жерар Гумбау
Серхио Рамос
|44′
|46′
Жерар Гумбау
Хонатан Сильва
Начо Фернандес
|55′
|63′
Набиль Эль-Жар
Хавьер Эрасо Гоньи
Лукас Васкес Иглесиас
|68′
Лукас Васкес Иглесиас
Иско
|71′
Винисиус Жуниор
|77′
|78′
Хуанфран
Хосе Арнаис
Винисиус Жуниор
Браим Диас
|78′
Карим Бензема
Кристо Гонсалес
|83′
Федерико Вальверде
|84′
|90′+2′
Рубен Перес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Навас
19
Одриосола
6
Начо
4
Рамос
23
Регилон
15
Вальверде
14
Каземиро
24
Себальос
22
Иско
27
Гонсалес
21
Диас
1
Куэльяр
16
Арнаис
3
Бустинса
22
Сиовас
15
Тарин
5
Сильва
17
Эрасо
21
Перес
8
Ресио
18
Сабин
25
Брэйтуэйт
Леганес
Расстановка 5‑4‑1
Мадридский "Реал" уверенно переиграл "Леганес" в первом домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании. Ответная встреча в Леганесе состоится 16 января.
Soccer.ru17:22
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