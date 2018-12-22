Способствовал этому полузащитник клуба из ОАЭ Яхья Надер, поразивший собственные ворота. "Реал" одержал победу и, таким образом, третий год подряд и в четвертый раз в общей сложности выиграл клубный чемпионат мира.

«Реал» в четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира

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