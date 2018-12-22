Футбол

«Реал» разгромил «Аль-Айн» и выиграл клубный чемпионат мира
Вести.Ru
вчера в 13:24

Мадридский "Реал", как и в прошлом году, стал победителем клубного чемпионата мира. Третье место на турнире занял аргентинский "Ривер Плейт", разгромивший японскую "Касиму" со счетом 4:0.
Вести.Ruвчера в 13:24

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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
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Полузащитник «Анжи» Глебов перейдет в «Ростов»

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«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони

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В матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Нант» со счётом 1:0.
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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).
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Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
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Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками

В перерыве матча 17-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Эйбаром" болельщики домашней команды забросали поле мягкими игрушками.
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