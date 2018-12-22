Футбол

«Реал» разгромил «Аль-Айн» и выиграл клубный чемпионат мира
Вести.Ru
13:24

Мадридский "Реал", как и в прошлом году, стал победителем клубного чемпионата мира. Третье место на турнире занял аргентинский "Ривер Плейт", разгромивший японскую "Касиму" со счетом 4:0.
Вести.Ru13:24

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«Реал» — «Аль-Айн» — 4:1. Видеообзор финала клубного чемпионата мира-2018

Sport24.ru18:29

«Реал» в третий раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира

Советский спорт13:27

«Реал» в рекордный 4-й раз выиграл клубный чемпионат мира

Матч ТВ13:24

Год и гол Модрича, рекордная победа «Реала». Мадридцы – лучшие в мире

Спорт-Экспресс14:00

«Реал» огласил стартовый состав на финал клубного чемпионата мира

Газета.Ru11:30

«Реал» выиграл 4-й КЧМ и обошел «Барселону»

Sports.ru13:23

«Реал» обошёл «Барселону» по числу выигранных клубных ЧМ

Чемпионат13:41
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Футбол

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Туринский "Ювентус" обыграл "Рому" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено в 16:51
Футбол

МЮ обыграл «Кардифф» в первом матче после отставки Моуринью

Обновлено в 14:40
Футбол

ПСЖ благодаря голу Мбаппе обыграл «Нант»

ПСЖ одержал победу над «Нантом» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:58
Футбол

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Обновлено в 15:47
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Обновлено в 14:53
Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди

Обновлено в 11:51
Футбол

Петербургский «Зенит» возглавил испанец Джоан Плаза

Стало известно, что новым главным тренером баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга стал испанский специалист Джоан Плаза, об этом говорится на официальном сайте клуба.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»

«Бетис» на своем поле не смог одолеть «Эйбар» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Лейпциг» победил «Вердер», «Байер» обыграл «Герту»

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.
Обновлено в 11:58
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
Футбол

«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
Обновлено в 17:25
Футбол

Павел Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы

Ранее Алана Мамаева обвиняла футболиста в изменах и поставила ему ряд условий.
Обновлено в 11:18
Футбол

ПСВ обыграл «АЗ», «Бреда» победила «Херенвен»

ПСВ обыграл "АЗ" в 17-м туре чемпионата Голландии - 3:1.
Обновлено в 16:09
Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Обновлено в 13:20
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