Футбол
«Реал» рассматривает трех опытных вратарей на замену НавасуSport24.ru 09:56
Голкипер «Милана» Пепе Рейна может продолжить карьеру в «Реале». Как сообщает AS, мадридцы рассматривают 36-летнего игрока в качестве временного дублера Тибо Куртуа на случай, если Кейлор Навас покинет команду этим летом.
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Футбол
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Honda представила обновленную версию Honda Civic Si
Компания Honda представила обновленную версию модели Civic Si.
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«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
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Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
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Президент Финляндии приветствовал Владимира Путина на русском
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки решил поприветствовать своего высокопоставленного гостя на русском языке.
Обновлено вчера в 15:07
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Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
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Роуминг между Россией и Белоруссией отменят до конца года
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Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
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Хоккей
Дубли Порядина и Хафизова помогли «Нефтехимику» обыграть ЦСК ВВС
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Музыка
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Медведев вспомнил свои школьные уроки труда
Ученики Казанского техникума информационных технологий и связи поинтересовались у Медведева, как проходили его уроки труда в школе.
Обновлено в 10:15