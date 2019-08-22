Футбол

«Реал» рассматривает трех опытных вратарей на замену НавасуSport24.ru 09:56

Голкипер «Милана» Пепе Рейна может продолжить карьеру в «Реале». Как сообщает AS, мадридцы рассматривают 36-летнего игрока в качестве временного дублера Тибо Куртуа на случай, если Кейлор Навас покинет команду этим летом.
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«Реал» рассматривает трех опытных вратарей на замену Навасу

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