Футбол
«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы АзаруЧемпионат 10:36
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в мадридском «Реале». В Мадриде 25-летнего бразильца рассматривают в качестве альтернативы Эдену Азару, утверждает Sky Sports. По данным источника, «Реал» попытался приобрести Фелипе Андерсона, если сорвётся трансфер Азара.
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