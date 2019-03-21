Футбол

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы АзаруЧемпионат 10:36

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в мадридском «Реале». В Мадриде 25-летнего бразильца рассматривают в качестве альтернативы Эдену Азару, утверждает Sky Sports. По данным источника, «Реал» попытался приобрести Фелипе Андерсона, если сорвётся трансфер Азара.
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СМИ узнали о переходе футболиста «Вест Хэма» в «Реал» за €75 млн

РБК12:04

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы Азару

Sport24.ru11:00

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона как альтернативу Азару

Sports.ru09:37

«Реал» интересуется полузащитником «Вест Хэма»

Евро-футбол.ру10:25

«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

Матч ТВ09:04

«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

Sportbox.RU09:04

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы Азару

Чемпионат10:36
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Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit

Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено в 17:54
Политика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

Обновлено в 15:37
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Футбол

Джикия: «В поражении от Бельгии виноваты сами, поплатились за ошибки»

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) на старте отборочной кампании Евро-2020 в группе I.
Обновлено в 18:03
Политика

Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Общество

Британские бомжи признались, что зарабатывают по $800 в день

Британские бездомные признались, что в день зарабатывают до 600 фунтов стерлингов (примерно 785 долларов или 50 тысяч рублей).
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:05
Футбол

Македония обыграла Латвию, Израиль сыграл вничью со Словенией

Сборные Израиля и Словении в Хайфе на стадионе «Сэмми Оффер» сыграли вничью со счётом 1:1. На 48-й минуте гостей вывел вперёд Андраж Шпорар, но уже через семь минут Эран Захави восстановил равновесие.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Политика

Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Игры

Valve представила редизайн библиотеки Steam

На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Интернет

Компания Google выпустила дудл на основе искусственного интеллекта

Компания Google в четверг разместила на стартовой странице поисковика интерактивный дудл, посвященный дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха.
Обновлено в 08:04
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Хоккей

Кубок Гагарина. «Локомотив» не смог спасти серию со СКА

Обновлено в 15:32
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Экономика

МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики

Ускорился рост промышленного производства до 4,1 процента с 1,1 процента в январе.
Обновлено в 07:55
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину

Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Политика

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Гаджеты

Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России

В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Происшествия

На серверах МВД произошел масштабный сбой

В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Фелипе Андерсон Перейра Гомес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник клуба «Вест Хэм Юнайтед». Выступал в сборной Бразилии.
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