«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы АзаруЧемпионат 10:36

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в мадридском «Реале». В Мадриде 25-летнего бразильца рассматривают в качестве альтернативы Эдену Азару, утверждает Sky Sports. По данным источника, «Реал» попытался приобрести Фелипе Андерсона, если сорвётся трансфер Азара.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Армия и оружие Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.

Политика Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Футбол Джикия: «В поражении от Бельгии виноваты сами, поплатились за ошибки» Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) на старте отборочной кампании Евро-2020 в группе I.

Политика Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.

Общество Британские бомжи признались, что зарабатывают по $800 в день Британские бездомные признались, что в день зарабатывают до 600 фунтов стерлингов (примерно 785 долларов или 50 тысяч рублей).

Футбол Македония обыграла Латвию, Израиль сыграл вничью со Словенией Сборные Израиля и Словении в Хайфе на стадионе «Сэмми Оффер» сыграли вничью со счётом 1:1. На 48-й минуте гостей вывел вперёд Андраж Шпорар, но уже через семь минут Эран Захави восстановил равновесие.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Общество Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).

Политика Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".

Игры Valve представила редизайн библиотеки Steam На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Интернет Компания Google выпустила дудл на основе искусственного интеллекта Компания Google в четверг разместила на стартовой странице поисковика интерактивный дудл, посвященный дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Политика Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.

Политика Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.

Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.

Экономика МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики Ускорился рост промышленного производства до 4,1 процента с 1,1 процента в январе.

Политика Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.

Политика Трамп обвинил Украину в заговоре против США Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Происшествия Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.

Политика Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Гаджеты Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.