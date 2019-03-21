Футбол
«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы АзаруЧемпионат вчера в 10:36
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в мадридском «Реале». В Мадриде 25-летнего бразильца рассматривают в качестве альтернативы Эдену Азару, утверждает Sky Sports. По данным источника, «Реал» попытался приобрести Фелипе Андерсона, если сорвётся трансфер Азара.
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«Реал» может купить у «Вест Хэма» Андерсона, если «Челси» откажется продавать Азара
Бомбардир.рувчера в 10:35
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