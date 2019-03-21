Футбол

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы АзаруЧемпионат 10:36

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в мадридском «Реале». В Мадриде 25-летнего бразильца рассматривают в качестве альтернативы Эдену Азару, утверждает Sky Sports. По данным источника, «Реал» попытался приобрести Фелипе Андерсона, если сорвётся трансфер Азара.
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СМИ узнали о переходе футболиста «Вест Хэма» в «Реал» за €75 млн

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«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы Азару

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«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

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«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

Sportbox.RU09:04

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы Азару

Чемпионат10:36

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона как альтернативу Азару

Sports.ru09:37
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