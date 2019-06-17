«Реал» рассчитывает оформить трансфер Поля Погба до 1 июляЕженедельник Футбол 04:45

В услугах 26-летнего хавбека заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» намерены в ближайшее время оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Мадридцы рассчитывают завершить сделку по футболисту до 1 июля, когда «МЮ» выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.

Спорт день за днем

Экономика Биткоин установил годовой рекорд Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Казахстане шесть человек пострадали при взрыве газа Вследствие взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) на севере Казахстана, в Костанае, пострадали семь человек.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Наука Антивозрастное соединение из гранатов замедляет старение Специалисты EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны) в ходе клинического исследования с участием добровольцев выяснили, антивозрастное соединение уролитин А (UA), выделенное из гранатов, помогает замедлять старение.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.

Политика Трамп выгнал кашляющего помощника из Овального кабинета Дональд Трамп выгнал своего помощника Мика Малвейни из Овального кабинета из-за того, что он закашлялся во время его интервью.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Авто Toyota Land Cruiser 300 лишится легендарных моторов Напомним, премьера нового поколения Land Cruiser состоится через год.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Политика В России введут электронные визы для иностранцев Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, будет утвержден дополнительно.

Политика Главу Дагестана госпитализировали в Москве Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.

Политика Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.

Футбол «Уфа» выходит из отпуска. Два сбора пройдут в Австрии "Все футболисты за период отпуска выполнили данные им тренировочные занятия, направленные на подготовку к старту сезона и вернулись в отличном функциональном состоянии", - написано в сообщении, опубликованном на официальном сайт "Уфы".

Происшествия Суд освободил журналиста Игоря Рудникова, расследовавшего коррупцию в Калининграде Обновлено в 12:46 Суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова, переквалифицировав вменяемую ему статью о вымогательстве на "самоуправство".

Происшествия ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.

Общество В России появится новая маркировка продуктов Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.

Здоровье Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.

Экономика Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».

Авто Введение новых правил автотюнинга отложили на год Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».