Футбол
«Реал» рассчитывает оформить трансфер Поля Погба до 1 июляЕженедельник Футбол 04:45
В услугах 26-летнего хавбека заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» намерены в ближайшее время оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Мадридцы рассчитывают завершить сделку по футболисту до 1 июля, когда «МЮ» выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.
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