Футбол
«Реал» рассчитывает оформить трансфер Погба до 1 июляSports.ru 04:28
«Реал» намерен в ближайшее время оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По информации Marca, мадридцы рассчитывают завершить сделку по 26-летнему французу до 1 июля, когда «МЮ» выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.
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