Футбол
«Реал» пытается купить Азара, «Челси» просит за него 130 млнREGNUM 04:08
Футбольный мадридский клуб «Реал» снова хочет приобрести бельгийского защитника лондонской команды «Челси» Эдена Азара, сообщает 25 мая The Telegraph.
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Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
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Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
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Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли
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Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
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Здоровье
Волгоградцам рассказали, что входит в тарелку здорового питания
Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения составили тарелку здорового питания.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
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Армия и оружие
ЛНР: у линии соприкосновения в Донбассе сбит украинский беспилотник
Филипоненко заявил, что аппарат был сбит во время попытки провести воздушную разведку позиций подразделений Народной милиции.
Обновлено в 09:14
Хоккей
Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019
Сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счётом 5:1 и завтра сыграет с Финляндией за золото.
Обновлено в 18:00
Спорт
Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова
Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).
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Вручены награды Каннского кинофестиваля
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МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
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Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
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Культура
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Проект Канделаки — первый оригинальный сериал для компании, про который стало известно публично.
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Музыка
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Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
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Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
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Названа дата появления Geely FY11 в РФ
Скорее всего, Geely FY11 покажется дорогим — особенно на фоне представленного накануне в России Renault Arkana.
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Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
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