Футбол

«Реал» провел переговоры с агентом полузащитника «Арсенала» Рэмзи
Sport24.ru
04:21

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала». Как утверждает Mirror, мадридский клуб готов вмешаться в гонку за 28-летним валлийцем и уже провел переговоры с агентами футболиста. Контракт Рэмзи с «Арсеналом» заканчивается в конце текущего сезона.
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