Футбол

«Реал» проиграл последней команде чемпионата ИспанииVprognoze.ru 18:49

«Реал» уступил матче с аутсайдером чемпионата Испании. Встреча 35-го тура между «Реалом» и «Райо Вальекано» состоялся на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 23-й минуте с пенальти.
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Франсиско Хемес Пако: «Знали, что должны были обыграть „Реал“ для продолжения борьбы за сохранение прописки»

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«Реал» проиграл «Райо Вальекано»

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

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