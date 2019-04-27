Футбол
«Реал» проиграл последней команде чемпионата ИспанииVprognoze.ru 18:49
«Реал» уступил матче с аутсайдером чемпионата Испании. Встреча 35-го тура между «Реалом» и «Райо Вальекано» состоялся на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 23-й минуте с пенальти.
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