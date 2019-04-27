«Реал» проиграл последней команде чемпионата ИспанииVprognoze.ru вчера в 18:49

«Реал» уступил матче с аутсайдером чемпионата Испании. Встреча 35-го тура между «Реалом» и «Райо Вальекано» состоялся на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 23-й минуте с пенальти.

Финансы Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6% Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.

Общество Столичным застройщикам разрешили размещать офисы продаж на стройплощадках "Правительство Москвы приняло решение пойти навстречу компаниям-застройщикам, разрешив размещение подобных некапитальных сооружений на стройплощадках", - цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Политика Президент Туркмении прочитал рэп про коня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), который родился в первый день 2019 года, сообщает Туркменское телевидение.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.

Технологии Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.

Политика В Раде потребовали отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса Россия должна отказаться от решения об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Политика Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Армия и оружие Названы дни репетиций военного парада на площади Куйбышева 9 мая почти в 29 городах России пройдут военные парады, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Энергетика «Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».

Общество «Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.

Происшествия Певица МакSим описала ДТП со своим участием Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.

Происшествия На Шри-Ланке запретили закрывать лица На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.

Энергетика «СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе» Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».

Экономика В России ограничили отправку денег в ряд стран мира В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Общество Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Общество Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».

Политика Глава минфина США рассказал о торговых переговорах с КНР Известно, что 30 апреля в Пекине состоится очередной этап торговых переговоров между США и Китаем.

Технологии Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.

Политика Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в стране В Роспотребнадзоре рассказали о сложившейся на данный момент ситуации с клещами в стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Экономика Чистая прибыль «Детского мира» в I квартале снизилась на 13,4% Скорректированная чистая прибыль (не включая бонусные выплаты менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации) выросла на 4,5%, до 474 млн рублей, сообщила компания.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РФ Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.