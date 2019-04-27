Футбол
«Реал» проиграл последней команде чемпионата ИспанииVprognoze.ru вчера в 18:49
«Реал» уступил матче с аутсайдером чемпионата Испании. Встреча 35-го тура между «Реалом» и «Райо Вальекано» состоялся на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 23-й минуте с пенальти.
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Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид», «Реал» проиграл «Райо Вальекано»
LiveSport.ru27 апреля в 08:58
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
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