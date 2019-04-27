Футбол

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате ИспанииРИА Новости вчера в 16:59

Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в воскресенье на поле "Райо Вальекано", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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«Реал» проиграл десять матчей в одном сезоне Ла Лиги

Газета.Ruвчера в 22:30

Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид», «Реал» проиграл «Райо Вальекано»

LiveSport.ru27 апреля в 08:58

«Реал» проиграл 10 матчей за сезон в Ла Лиге. Такого не было со времен прихода в клуб Роналду

Sport24.ruвчера в 21:35

«Реал» проиграл «Райо Вальекано»

Советский спортвчера в 16:50

«Реал» проиграл аутсайдеру чемпионата Испании

Матч ТВвчера в 16:41

3,5 года назад тренер «Райо» сказал: «Ставлю свои яйца, что мы хорошо сыграем с «Реалом». Тогда он проиграл 2:10, а сегодня – победил Зидана

Sports.ruвчера в 19:05

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании впервые за 22 года

Чемпионатвчера в 21:32
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Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено вчера в 18:23
Политика

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

Обновлено вчера в 23:41
Политика

Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына

По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

Британцы делают ставки на пол и имя первенца принца Гарри

Обновлено вчера в 05:57
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Жителя Якутии осудили за убийство двух человек в пожарной части

Верховный суд Якутии приговорил жителя Томпонского района республики к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух человек в здании пожарной части.
Обновлено вчера в 23:28
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Общество

Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

Обновлено вчера в 06:01
Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено вчера в 14:42
Экономика

Убыль населения из Забайкалья продолжается четвертый год

Более 37 тысяч человек уехали из Забайкалья, Иркутской области и Республики Бурятия с 2016-го до 1 ноября 2018 года, сообщает 29 апреля ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты России.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика

Продажа недостроенных отелей во Владивостоке была единственным выходом из ситуации с затянувшейся стройкой - Трутнев

Вместе с гостиничным комплексом покупателю переходит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота равнялась 4,9 млрд рублей, минимальная цена - 2,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:10
Космос

Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено 27 апреля в 06:59
Футбол

Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол

Обновлено вчера в 11:38
Авто

Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин

Обновлено вчера в 23:57
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка

Дочь Алсу победила в телепроекте «Голос. Дети»

Десятилетнюю Микеллу Абрамову выбрали по итогам зрительского sms-голосования.
Обновлено 26 апреля в 18:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом

Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:03
Музыка

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов России

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей регионов страны и органов исполнительной власти.
Обновлено 26 апреля в 03:13
Финансы

Россия за пять лет сократила долю расчетов в долларах почти на 13%

Россия за последние пять лет, прошедших с момента введения санкций, сократила общую долю расчетов в долларах по внешнеторговым сделкам до 56,1% ($388 млрд).
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Экология

В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено вчера в 06:24
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Мадрид, выступающий в Примере. Основан в 1924 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кампо де Вальекас», вмещающем 15 500 зрителей.
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