Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате ИспанииРИА Новости вчера в 16:59
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в воскресенье на поле "Райо Вальекано", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид», «Реал» проиграл «Райо Вальекано»
LiveSport.ru27 апреля в 08:58
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