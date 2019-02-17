Футбол

«Реал» проиграл «Жироне» в чемпионате ИспанииРИА Новости 08:32

Реал — Жирона
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Каземиро
25′
46′
Пере Понс
Алекс Гарсия Серрано
46′
Педро Антонио Порро
Энтони Лосано
48′
Энтони Лосано
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
58′
Серхио Рамос
64′
65′
Кристиан Стуани
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
66′
Дани Себальос
Мариано Диас
74′
75′
Порту
84′
Порту
Валери Фернандес
86′
Педро Алькала
Каземиро
88′
Серхио Рамос
90′
Футболисты мадридского "Реала" уступили "Жироне" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:2. В составе гостей отличились Кристиан Стуани (65-я минута, пенальти) и Кристиан Португес (75).
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