Футбол
«Реал» проиграл «Жироне» в чемпионате ИспанииРИА Новости вчера в 08:32
Каземиро
|25′
|46′
Пере Понс
Алекс Гарсия Серрано
|46′
Педро Антонио Порро
Энтони Лосано
|48′
Энтони Лосано
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
|58′
Серхио Рамос
|64′
|65′
Кристиан Стуани
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
|66′
Дани Себальос
Мариано Диас
|74′
|75′
Порту
|84′
Порту
Валери Фернандес
|86′
Педро Алькала
Каземиро
|88′
Серхио Рамос
|90′
|57%
|Владение мячом
|43%
|85%
|Процент точных передач
|80%
|7
|Удары в сторону ворот
|6
|7
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|6
|4
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|–
|6
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|19
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
19
Одриосола
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
7
Диас
28
Жуниор
9
Бензема
11
Бэйл
13
Буну
19
Лосано
4
Рамальо
5
Алькала
15
Рамирес
14
Гарсия
23
Гарсия
12
Луис
6
Гранель Ноге
34
Фернандес
7
Стуани
Жирона
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты мадридского "Реала" уступили "Жироне" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:2. В составе гостей отличились Кристиан Стуани (65-я минута, пенальти) и Кристиан Португес (75).
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