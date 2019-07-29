Футбол
«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi CupЧемпионат вчера в 13:52
В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер.
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