Футбол

«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi CupЧемпионат вчера в 13:52

В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер.
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Как "Реал" дожал "Тоттенхэм" - 0:1 в полуфинале "Audi Cup: видеообзор матча

Sport.ruвчера в 16:13

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» благодаря голу Кейна

Советский спортвчера в 13:49

«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup

Все про Спорт ру29 июля в 05:12

Товарищеские матчи. «Бавария» забила 6 голов «Фенеру», «МЮ» обыграл «Кристиансунд», «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

Sports.ruвчера в 11:47

Азар почти не виден. «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

Спорт-Экспрессвчера в 14:10

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»

Матч ТВвчера в 13:57

«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi Cup

Чемпионатвчера в 13:52
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Происшествия

Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха

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Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге

Мужчине, 1971 года рождения, следственные органы СКР по Санкт-Петербургу готовятся предъявить обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
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Политика

Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено вчера в 15:02
Политика

На Украине арестовали танкер РФ

На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Путешествия

Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму

Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года

Обновлено вчера в 18:15
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 00:51
Экономика

OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро

На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.
Обновлено в 02:18
Футбол

Сульшер отказался говорить о трансфере Дибалы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после победы над "Кристиансунном" в товарищеском матче (1:0) отказался говорить о трансферах.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

В МЧС заявили об отсутствии пострадавших в результате пожара в Самаре

Обновлено вчера в 12:15
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика

Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»

Обновлено вчера в 13:40
Общество

Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей

Обновлено вчера в 07:05
Футбол

«Зенит» может приобрести Малкома

«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).
Обновлено вчера в 03:10
Политика

МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Повышение пенсий, защита медиков, «ипотечные каникулы» и другие нововведения: как изменится жизнь россиян с августа 2019 года Прибавка к пенсии В августе 2019 года работающим пенсионерам пересчитают пенсии.
Обновлено в 02:00
Политика

Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова

Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Рудковская раздосадовала поклонников размером яхты

Плющенко и Рудковская вновь сумели поразить подписчиков роскошью: на этот раз они опубликовали в Instagram фото с яхты размером с авианосец.
Обновлено вчера в 18:59
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $65

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 22:27
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.
Обновлено в 02:14
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