В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер.

Все про Спорт ру

Происшествия Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге Мужчине, 1971 года рождения, следственные органы СКР по Санкт-Петербургу готовятся предъявить обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Путешествия Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Экономика OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.

Футбол Сульшер отказался говорить о трансфере Дибалы Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после победы над "Кристиансунном" в товарищеском матче (1:0) отказался говорить о трансферах.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Футбол «Зенит» может приобрести Малкома «Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).

Политика МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Общество Как изменится жизнь россиян с 1 августа Повышение пенсий, защита медиков, «ипотечные каникулы» и другие нововведения: как изменится жизнь россиян с августа 2019 года Прибавка к пенсии В августе 2019 года работающим пенсионерам пересчитают пенсии.

Политика Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.

Шоу-бизнес Рудковская раздосадовала поклонников размером яхты Плющенко и Рудковская вновь сумели поразить подписчиков роскошью: на этот раз они опубликовали в Instagram фото с яхты размером с авианосец.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $65 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.