В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер.

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