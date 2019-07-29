Футбол
«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi CupЧемпионат вчера в 13:52
В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер.
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Годовая же стоимость владения авто для россиян обходится дешевле, чем для американцев, всего на 30%.
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Экс-тренер «Реала»: «Бэйл за шесть лет в Мадриде не выучил испанский язык. Это оскорбление»
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Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.
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Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 23:09
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Ferrari показала почти 60 лет эволюции марки за пять минут
Прошло много времени с тех пор, как мы наслаждались видео об эволюции, и это, безусловно, вызывает восторг от итальянских суперкаров.
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После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках
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Обновлено вчера в 23:24
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, поскольку эта работа входит в компетенцию региональных властей.
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В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в толпу протестующих возле полицейского участка.
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В России создадут гибридный региональный лайнер
Ранее "Популярная механика" рассказывала о новом концепте лайнера Airbus, похожем на живую птицу-переростка.
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