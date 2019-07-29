Футбол

«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi CupЧемпионат вчера в 13:52

В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер.
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Азар почти не виден. «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

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Советский спортвчера в 13:49

«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi Cup

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Товарищеские матчи. «Бавария» забила 6 голов «Фенеру», «МЮ» обыграл «Кристиансунд», «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

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Как "Реал" дожал "Тоттенхэм" - 0:1 в полуфинале "Audi Cup: видеообзор матча

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«Все на футбол!»: обсуждаем полуфиналы Audi Cup

Матч ТВвчера в 15:55

«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup

Все про Спорт ру29 июля в 05:12
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Экс-тренер «Реала»: «Бэйл за шесть лет в Мадриде не выучил испанский язык. Это оскорбление»

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Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.
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Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

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Ferrari показала почти 60 лет эволюции марки за пять минут

Прошло много времени с тех пор, как мы наслаждались видео об эволюции, и это, безусловно, вызывает восторг от итальянских суперкаров.
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Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
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Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
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Ранее "Популярная механика" рассказывала о новом концепте лайнера Airbus, похожем на живую птицу-переростка.
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