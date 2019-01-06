Футбол

«Реал» проиграл «Сосьедаду» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru
14:20

Реал — Реал Сосьедад
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Вильян Жозе
36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Марсело
52′
Каземиро
Иско
57′
Лукас Васкес Иглесиас
61′
69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
75′
Марсело
Серхио Регилон
77′
Тони Кроос
Дани Себальос
80′
83′
Рубен Пардо
84′
Aihen Munoz
Игор Субельдия
Иско
88′
Мадридский "Реал" на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Испании уступил команде "Реал Сосьедад", сообщает "Советский спорт". Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0. Первый гол в матче на третьей минуте встречи на свой счет записал Виллиан Жозе: он реализовал пенальти.
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