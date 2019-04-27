Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» впервые за 22 годаГазета.Ru вчера в 21:45
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Реал" проиграл "Райо Вальекано" со счетом 0:1, сообщает "Советский спорт". Единственный мяч в этой встрече был забит с пенальти. Отличился Адриан Эмбарба на 23-й минуте.
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Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид», «Реал» проиграл «Райо Вальекано»
LiveSport.ru27 апреля в 08:58
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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