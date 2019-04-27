Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате ИспанииРИА Новости 16:59
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в воскресенье на поле "Райо Вальекано", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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