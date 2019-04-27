Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано»Советский спорт 16:50
Реал потерпел поражение от Райо Вальекано (0:1) в матче 35-го тура примеры на стадионе Кампо де Вальекас. Единственный гол на 23-й минуте забил полузащитник Адриан Эмбарба, реализовавший пенальти.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
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Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
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