Футбол

Леганес — Реал 1:0Soccer.ru 06:39

Леганес — Реал
1 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Бутарке
Мартин Брэйтуэйт
30′
46′
Серхио Регилон
Дани Себальос
Жерар Гумбау
Хосе Арнаис
63′
68′
Иско
Кристо Гонсалес
Унаи Бустинса
Юссеф Эн-Несири
70′
Ресио
73′
Василий Кравец
Хонатан Сильва
75′
82′
Винисиус Жуниор
86′
Лукас Васкес Иглесиас
Браим Диас
90′+1′
Каземиро
90′+2′
Дани Себальос
Пресс-служба "Реала" опубликовала заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса".
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