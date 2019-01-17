Футбол
Леганес — Реал 1:0Soccer.ru 06:39
Мартин Брэйтуэйт
|30′
|46′
Серхио Регилон
Дани Себальос
Жерар Гумбау
Хосе Арнаис
|63′
|68′
Иско
Кристо Гонсалес
Унаи Бустинса
Юссеф Эн-Несири
|70′
Ресио
|73′
Василий Кравец
Хонатан Сильва
|75′
|82′
Винисиус Жуниор
|86′
Лукас Васкес Иглесиас
Браим Диас
|90′+1′
Каземиро
|90′+2′
Дани Себальос
Леганес
|Вратарь
1
|Защитник
2
24
|Полузащитник
8
17
22
|Нападающий
18
25
Реал
|Вратарь
1
|Защитник
5
6
12
19
|Полузащитник
14
15
|Нападающий
28
Пресс-служба "Реала" опубликовала заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Футбол
Мейвезер посетил раздевалку «Ювентуса» и сделал фото с Роналду
Обновлено в 18:39
Футбол
«Дерби Каунти» выбил «Саутгемптон» из розыгрыша Кубка Англии
В Кубке Англии «Саутгемптон» на своем поле принимал «Дерби Каунти» в рамках переигровки матча 1/32 финала.
Обновлено в 17:38
Футбол
Гол Фекира спас «Лион» от поражения в матче с «Тулузой»
Встреча завершилась вничью со счетом 2:2, но «ткачи» ушли от поражения лишь на 87-й минуте с помощью гола Набиля Фекира.
Обновлено в 14:55
Футбол
Александр Дюков: «Вижу возможности для развития российского футбола»
Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Александр Дюков заявил, что видит возможности для развития российского футбола.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о трансфере Игуаина
Обновлено в 18:47
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Куэву за 6 млн долларов
Обновлено в 15:46
Футбол
«Ювентус» – «Милан». Кессиэ был удален после использования VAR
На 74-й минуте встречи хавбек «россонери» Франк Кессиэ грубо сфолил против Эмре Джана, за что получил от главного арбитра встречи Луки Банти желтую карточку.
Обновлено в 14:10
Футбол
«Локомотив-Кубань» обыграл «Ульм» в матче Еврокубка
Обновлено в 16:43
Футбол
Педро Роша решил провести выходные в Дубае
Тренерский штаб "красно-белых" выделил игрокам два выходных, которые бразилец решил провести в Дубае.
Обновлено в 10:09
Футбол
В Италии сообщили о попытке «Зенита» подписать защитника «Фиорентины»
«Фиорентина» приобрела Ганцко у «Жилины» летом 2018 года. В текущем сезоне футболист провел два матча в чемпионате Италии.
Обновлено в 19:05
Футбол
Киевское «Динамо» подписало воспитанника «Реала»
Нападающий Франсиско Соль Ортис стал игроком киевского «Динамо».
Обновлено в 18:21
Футбол
«Страсбур» в дополнительное время выбил «Гренобль» из Кубка Франции
"Страсбур" в дополнительное время обыграл "Гренобль" (1:0) в выездном матче 1/32 финала Кубка Франции.
Обновлено в 15:56
Футбол
Казанский «Зенит» обыграл «Халкбанк» в Лиге чемпионов
Казанский «Зенит» обыграл турецкий «Халкбанк» (3:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 11:29
Футбол
MVP сезона в MLS Мартинес продлил контракт с «Атлантой»
Форвард "Атланта Юнайтед" Хосеф Мартинес продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 14:08
Футбол
Кононов объяснил, почему Глушаков и Зе Луиш не сыграют с ташкентским «Локомотивом»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил отсутствие Дениса Глушакова и Зе Луиша в заявке на товарищеский матч с ташкентским «Локомотивом».
Обновлено в 05:50