«Реал» проиграл 11 матчей в чемпионате Испании впервые в 21 векеЕженедельник Футбол вчера в 15:19

Сегодня «Реал» уступил «Реал Сосьедаду» в матче 37-го тура чемпионата Испании. Матч окончился со счётом 3:1. Королевский клуб проиграл 11-й матч в текущем сезоне Чемпионата Испании, что стало худшим выступлением для команды в XXI веке.

«Реал» проиграл 11 матчей в чемпионате Испании впервые в 21 веке

Спорт день за днем

Политика Климкин пригрозил Совету Европы выходом Киева из Минских соглашений Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев выйдет из Минских соглашений, если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы, передает «Европейская правда».

Политика В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается праздновать в России 3 сентября День победы над милитаристской Японией в 1945 году, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Политика Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.

Транспорт В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.

Политика Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.

Энергетика Reuters: венгерская MOL возобновила прием нефти из РФ по «Дружбе» Венгерская компания MOL в минувшие выходные, 11–12 мая, возобновила прием российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в тестовом режиме, сообщил Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Политика Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100 Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым» Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.

Спорт Александр Логинов и Никита Поршнев женились на биатлонистках Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов женился на украинской биатлонистке.

Происшествия СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.

Происшествия СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.

Здоровье С начала 2018 года корью в Европе заболели более 100 000 человек С 1 января 2018 г. в Европейском регионе ВОЗ заболели корью более 100 000 человек, умерли – более 90.

Политика Трамп захотел встретиться с Путиным Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.

Спорт Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май» Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".

Здоровье Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

Политика Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".

Транспорт В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Москве столкнулись легковушка и броневик "В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.

Здоровье Московские психиатры проведут тренинги для подверженных паническим атакам горожан Московские психиатры запускают бесплатные тренинги для всех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.

Шоу-бизнес Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.

Происшествия В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.

Экономика «Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.