Футбол
«Реал» проиграл 11 матчей в чемпионате Испании впервые в 21 векеЕженедельник Футбол вчера в 15:19
Сегодня «Реал» уступил «Реал Сосьедаду» в матче 37-го тура чемпионата Испании. Матч окончился со счётом 3:1. Королевский клуб проиграл 11-й матч в текущем сезоне Чемпионата Испании, что стало худшим выступлением для команды в XXI веке.
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