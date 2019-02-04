Футбол
«Реал» продлит контракт с Модричем и увеличит ему зарплатуSport24.ru 08:21
«Реал» предложит своему полузащитнику Луке Модричу новый контракт, утверждает AS. По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже дал указание продлить контракт хорвата на один или два сезона.
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