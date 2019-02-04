«Реал» продлит контракт с Модричем и увеличит ему зарплатуSport24.ru 08:21

«Реал» предложит своему полузащитнику Луке Модричу новый контракт, утверждает AS. По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже дал указание продлить контракт хорвата на один или два сезона.

«Реал» продлит контракт с Модричем и увеличит ему зарплату

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