«Реал» продлил контракт с КроосомГазета.Ru 05:07

Руководство мадридского "Реала" продлило контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 29-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2023 года.

Политика Министр обороны Украины опубликовал свое фото на фоне разрушенного Кремля Министр обороны Украины Полторак, который сразу после инаугурации комика Зеленского подал заявление об отставке, поблагодарил всех за поддержку, разместив селфи на «руинах Кремля».

Музыка Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.

Политика Премьер-министр Украины подает в отставку Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.

Происшествия Крупный пожар возник в автоцентре Hyundai в Кемерове Автоцентр Hyundai загорелся в Центральном районе Кемерова. Как сообщают очевидцы, горят крыша и верхний этаж здания.

Политика Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.

Происшествия В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.

Политика Путин помиловал россиян и украинца Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Футбол «Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евро В ноябре прошлого года неаполитанцы отказались продавать Кулибали в «МЮ» за 90 миллионов евро, а в декабре – за 103 миллиона.

Кино Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов» Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.

Общество Составлен рейтинг самых хамских городов России Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.

Авто Bugatti хочет выпустить электрокар Ссылаясь на историю выпуска продукции Bugatti, Винкельманн сказал, что в настоящее время он рассматривает новую модель как очень быстрый, но, в отличие от Chiron, созданный для повседневного использования.

Энергетика Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2» Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Политика Зеленский вступил в должность президента Украины Верховная рада Украины назначила датой проведения церемонии вступления шоумена Зеленского в должность президента Украины 20 мая.

Кино Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Общество На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.

Происшествия Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» в Москве, после чего кинологи проверили здание, сообщил РБК руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Происшествия Трое россиян перевернулись на лодке на озере в Финляндии "Третьего пассажира лодки - 58-летнего мужчину - спасатели подняли из воды без признаков жизни", - констатировала полиция.

Происшествия Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.