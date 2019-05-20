Футбол
«Реал» продлил контракт с КроосомRT на русском 05:59
Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с немецким футболистом команды Тони Кроосом. Как сообщает пресс-служба мадридского «Реала», новое соглашение с Кроосом рассчитано до лета 2023 года. Немецкий футболист перешёл в состав королевского клуба в 2014 году из «Баварии».
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Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Обновлено в 04:01
Наука
Ученые рассказали о происхождении Бермудских островов
Специалисты из Национального научного фонда рассказали об уникальном процессе формирования древнего спящего вулкана, на котором впоследствии и образовались Бермудские острова.
Обновлено в 06:26
Политика
В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады
Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может проигнорировать новый финал «Голос. Дети»
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
Обновлено в 04:09
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Политика
США обещают поддержать курс Зеленского
Соединенные Штаты поддержат Украину, также американская сторона рассчитывает на "совместную работу" с президентом Владимиром Зеленским, который в понедельник вступил в должность, заявил министр энергетики США Рик Пери.
Обновлено в 06:32
Политика
Трамп впервые прокомментировал запреты абортов в США
Американский президент Дональд Трамп впервые выразил свое мнение по поводу ужесточения закона о проведении абортов в нескольких штатах.
Обновлено вчера в 15:13
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
В Астрахани пройдёт морской бой
Бой пройдёт с надводными кораблями условного противника: захваченное «террористами» судно будет освобождено, а морской тактический десант высадится на не оборудованное побережье.
Обновлено в 04:55
Кино
В финальной серии «Игры престолов» нашли новый киноляп
Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр, — бутылку с водой.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Шахтёр» передаст Ракицкому золотую медаль чемпионата Украины
Как стало известно «Чемпионату», донецкий «Шахтёр» передаст защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому золотую медаль чемпионата Украины.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено вчера в 08:20
Авто
Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк
Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Происшествия
После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек
После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находятся 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 05:20
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу после апелляции
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в скором времени могут выйти на свободу.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Музыка
Во Франции умер певец Нильда Фернандес
В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа
Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17