Футбол

«Реал» продлил контракт с КроосомRT на русском 05:59

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с немецким футболистом команды Тони Кроосом. Как сообщает пресс-служба мадридского «Реала», новое соглашение с Кроосом рассчитано до лета 2023 года. Немецкий футболист перешёл в состав королевского клуба в 2014 году из «Баварии».
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«Реал» объявил о продлении контракта с Кроосом

Чемпионат05:14

«Реал» продлил контракт с Кроосом

Газета.Ru05:07

Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2023 года

Sports.ru04:12

Крос продлил контракт с «Реалом»

Матч ТВ04:27

«Реал» продлил контракт с Кроосом до 2023 года

Sport24.ru04:21

Тони Кроос продлил контракт с «Реалом»

Спорт-Экспресс04:12

Кроос подписал контракт с «Реалом» до 2023 года

Советский спорт04:27
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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