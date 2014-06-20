Французский «ПСЖ» близок к покупке голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса за 13 миллионов евро, сообщает El Chiringuito. Парижане подпишут с 32-летним вратарем четырехлетний контракт, а его зарплата составит 7 миллионов евро.

«Реал» продаст Наваса в «ПСЖ» за 13 миллионов евро

Экономика Кто содержит убыточный телеканал «Дождь» Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.

Наука В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.

Здоровье Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.

Общество Минпросвещения: школы могут ввести уроки Dota и FIFA Ранее гендиректор Института развития интернета Сергей Петров предложил ввести в школах уроки по киберспорту, так как IT-индустрия нуждается в пополнении квалифицированными кадрами.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.

Армия и оружие Китай начал рассматривать покупку российских Су-57 Согласно информации представленной китайским изданием "Хуаньцю шибао", китайские специалисты рассматривают возможность покупки небольшого количества российских боевых самолётов пятого поколения, однако заключение подобного контракта станет возможным только после сравнения возможностей Су-57 и J-20 (китайский истребитель пятого поколения – прим. ред.).

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Происшествия На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Происшествия Двое рабочих сорвались с высоты 14 метров в Забайкалье Рабочие упали с высоты 14 м. "Один из них погиб на месте, второго увезли в краевую клиническую больницу № 4 в городе Краснокаменске с открытой черепно-мозговой травмой", — цитирует агентство своего собеседника.

Экономика «Транснефть» и Минфин разошлись в 26 раз в оценке промежуточных дивидендов Как сообщает "Интерфакс", трубопроводная монополия намерена выплатить промежуточные дивиденды за 2019 г. в размере 1,3 млрд руб. Хотя ведомство ждет от компании 34,5 млрд руб. Расхождения связаны с тем, что Минфин и "Транснефть" рассчитывают выплаты от разной прибыли: ведомство считает на основе чистой прибыли, а компания – на основе нормализованной.

Армия и оружие В Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35 Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet.

Футбол Гендиректор «Зенита»: «Переговоры по Миранчукам отложены» Известный футбольный функционер Александр Медведев, являющийся генеральным директором питерского "Зенита", приоткрыл завесы тайны над слухами о переезде главных звёздочек столичного "Локомотива" братьев Миранчуков в северную столицу.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Происшествия Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.

Происшествия В Рыбацком внук напал на свою бабушку с отвёрткой Полицейские выяснили, что на пожилую женщину напал с отверткой собственный внук, который после попытался скрыться с места происшествия.

Политика Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.

Общество Москвичей ждет теплая осень и поздняя зима Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве, о чем сообщил РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Политика Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.