Футбол
Sportbox.RU«Реал» продаст Наваса в «ПСЖ» за 13 миллионов евро
Французский «ПСЖ» близок к покупке голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса за 13 миллионов евро, сообщает El Chiringuito. Парижане подпишут с 32-летним вратарем четырехлетний контракт, а его зарплата составит 7 миллионов евро.
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Экономика
Кто содержит убыточный телеканал «Дождь»
Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.
RT на русском 02:15
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России скончалась в больнице
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Здоровье
Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
RT на русском 02:31
Общество
Минпросвещения: школы могут ввести уроки Dota и FIFA
Ранее гендиректор Института развития интернета Сергей Петров предложил ввести в школах уроки по киберспорту, так как IT-индустрия нуждается в пополнении квалифицированными кадрами.
АБН 02:26
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
Известия вчера в 21:55
Армия и оружие
Китай начал рассматривать покупку российских Су-57
Согласно информации представленной китайским изданием "Хуаньцю шибао", китайские специалисты рассматривают возможность покупки небольшого количества российских боевых самолётов пятого поколения, однако заключение подобного контракта станет возможным только после сравнения возможностей Су-57 и J-20 (китайский истребитель пятого поколения – прим. ред.).
Avia.pro 27 августа в 04:02
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Здоровье
Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области
Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек
В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.
Российская газета 02:47
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Двое рабочих сорвались с высоты 14 метров в Забайкалье
Рабочие упали с высоты 14 м. "Один из них погиб на месте, второго увезли в краевую клиническую больницу № 4 в городе Краснокаменске с открытой черепно-мозговой травмой", — цитирует агентство своего собеседника.
Известия 03:00
Экономика
«Транснефть» и Минфин разошлись в 26 раз в оценке промежуточных дивидендов
Как сообщает "Интерфакс", трубопроводная монополия намерена выплатить промежуточные дивиденды за 2019 г. в размере 1,3 млрд руб. Хотя ведомство ждет от компании 34,5 млрд руб. Расхождения связаны с тем, что Минфин и "Транснефть" рассчитывают выплаты от разной прибыли: ведомство считает на основе чистой прибыли, а компания – на основе нормализованной.
Ведомости вчера в 13:40
Общество
Православные отмечают Ореховый Спас
Менделеевские новости 02:39
Армия и оружие
В Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet.
РБК вчера в 15:58
Футбол
Гендиректор «Зенита»: «Переговоры по Миранчукам отложены»
Известный футбольный функционер Александр Медведев, являющийся генеральным директором питерского "Зенита", приоткрыл завесы тайны над слухами о переезде главных звёздочек столичного "Локомотива" братьев Миранчуков в северную столицу.
Sport.ru вчера в 13:29
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия
Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе
Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.
News.ru вчера в 12:01
Происшествия
В Рыбацком внук напал на свою бабушку с отвёрткой
Полицейские выяснили, что на пожилую женщину напал с отверткой собственный внук, который после попытался скрыться с места происшествия.
78.ru 02:53
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету «Газнави»
Вооруженные силы Пакистана провели испытания баллистической ракеты "Газнави".
ТАСС 02:55
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Общество
Москвичей ждет теплая осень и поздняя зима
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве, о чем сообщил РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Вести Подмосковья 00:04
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14