Футбол
«Реал» продаст Гарета Бэйла по окончании сезонаВести.Ru 15:19
Руководители мадридского "Реала" совместно с главным тренером команды Зинедином Зиданом приняли решение о продаже валлийского полузащитника Гарета Бэйла. Боссы "Королевского клуба" не изменят своего решения, как бы себя не проявил игрок в оставшейся части сезона.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:29, Ашберн
Религия
В РПЦ объяснили слова о России без русских
Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
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Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено в 13:35
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СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
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Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
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Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
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Козак: Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России
Американский автоконцерн Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.
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Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
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Экс-замминистра спорта Хакасии продолжает добиваться восстановления в должности
Евгений Костяков обратился в Абаканский городской суд, требуя восстановить его на работе.
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Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Космос
Российские космонавты испытают на МКС беспилотник с пропеллером
Российские космонавты проведут на борту Международной космической станции эксперимент по отработке управления беспилотником, приводимым в движение с помощью пропеллера, сообщил РИА Новости советник главы госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.
Обновлено в 20:42
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено в 23:16
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Huawei P30 и P30 Pro
Huawei P30 и P30 Pro имеют улучшенную файловую систему — компания обещает «мгновенный запуск приложений», благодаря более быстрым внутренним компонентам.
Обновлено в 09:49
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Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено в 18:43
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Китай сократит государственное вмешательство в промышленный сектор
Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что власти сократят прямое вмешательство в обширный промышленный сектор страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 03:27
Экономика
Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае
Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.
Обновлено в 08:42
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета
Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия».
Обновлено 24 марта в 06:17
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«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Панарин забил гол
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Первый старт «Протона» с «Байконура» в 2019 году отложили на неделю
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Обновлено в 20:32
Кино
Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию
Шойгу предложил добавить номинации, затрагивающие сферы кино, и задуматься над проведением фестиваля армейских фильмов.
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Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
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150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус
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В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
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В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
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Власти разработали концепцию развития сетей IoT
Власти разработали концепцию развития сетей IoT Минкомсвязь планирует одобрить концепцию развития в России интернета вещей (IoT).
Обновлено в 18:21