Футбол

«Реал» продаст Гарета Бэйла по окончании сезонаВести.Ru 15:19

Руководители мадридского "Реала" совместно с главным тренером команды Зинедином Зиданом приняли решение о продаже валлийского полузащитника Гарета Бэйла. Боссы "Королевского клуба" не изменят своего решения, как бы себя не проявил игрок в оставшейся части сезона.
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СМИ: Зидан и Перес приняли решение о продаже Бэйла

Советский спорт14:38

Бэйл летом покинет «Реал»

Газета.Ru15:00

«Реал» хочет летом продать Бэйла

Матч ТВ14:56

СМИ: «Реал» продаст Бэйла по окончании сезона

Спорт-Экспресс18:06

«Реал» решил продать Бэйла

Sport24.ru14:25

Источник: в «Реале» приняли решение о продаже Бэйла летом

Чемпионат14:19

Судьба Бэйла в «Реале» решена. Футболиста выставляют на продажу

Sport.ru15:59
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Религия

В РПЦ объяснили слова о России без русских

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
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Румынские инженеры разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Усовершенствованный прототип «летающей тарелки» получит название ADIFO.
Обновлено в 20:47
Финансы

Набиуллина назвала слабое место экономики России

Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено в 13:35
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СК предъявил обвинение экс-министру Абызову

Следователи задержали бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
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Происшествия

Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера

Обновлено в 06:36
Кино

Студия Marvel показала 32 постера к фильму «Мстители: Финал»

Надпись на постерах гласит: «Отомсти за павших». В российском прокате фильм стартует 29 апреля.
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Экономика

Козак: Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России

Американский автоконцерн Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.
Обновлено в 22:27
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Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено в 19:03
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено в 19:03
Общество

Экс-замминистра спорта Хакасии продолжает добиваться восстановления в должности

Евгений Костяков обратился в Абаканский городской суд, требуя восстановить его на работе.
Обновлено в 23:21
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Космос

Российские космонавты испытают на МКС беспилотник с пропеллером

Российские космонавты проведут на борту Международной космической станции эксперимент по отработке управления беспилотником, приводимым в движение с помощью пропеллера, сообщил РИА Новости советник главы госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.
Обновлено в 20:42
Политика

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

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Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено в 23:16
Гаджеты

Huawei представила смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Huawei P30 и P30 Pro имеют улучшенную файловую систему — компания обещает «мгновенный запуск приложений», благодаря более быстрым внутренним компонентам.
Обновлено в 09:49
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено в 18:43
Экономика

Китай сократит государственное вмешательство в промышленный сектор

Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что власти сократят прямое вмешательство в обширный промышленный сектор страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 03:27
Экономика

Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае

Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.
Обновлено в 08:42
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Энергетика

Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета

Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия».
Обновлено 24 марта в 06:17
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Панарин забил гол

Обновлено в 21:48
Армия и оружие

Первый старт «Протона» с «Байконура» в 2019 году отложили на неделю

Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный с космодрома «Байконур» в интересах Министерства обороны, отложили на неделю, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:32
Кино

Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию

Шойгу предложил добавить номинации, затрагивающие сферы кино, и задуматься над проведением фестиваля армейских фильмов.
Обновлено в 13:08
Наука

Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Интернет

150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус

Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.
Обновлено в 12:29
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено в 17:01
Наука

В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»

Обновлено вчера в 19:33
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Свежий сюжетный трейлер Days Gone знакомит нас с выжившими

Компания Sony Interactive Entertainment и SIE Bend Studio представили свежий трейлер постапокалиптического зомби-приключения Days Gone (в русской локализации — «Жизнь после»).
Обновлено в 14:17
Технологии

Власти разработали концепцию развития сетей IoT

Власти разработали концепцию развития сетей IoT Минкомсвязь планирует одобрить концепцию развития в России интернета вещей (IoT).
Обновлено в 18:21
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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