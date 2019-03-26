«Реал» продаст Гарета Бэйла по окончании сезонаВести.Ru 15:19

Руководители мадридского "Реала" совместно с главным тренером команды Зинедином Зиданом приняли решение о продаже валлийского полузащитника Гарета Бэйла. Боссы "Королевского клуба" не изменят своего решения, как бы себя не проявил игрок в оставшейся части сезона.

Религия В РПЦ объяснили слова о России без русских Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.

Финансы Набиуллина назвала слабое место экономики России Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.

Происшествия СК предъявил обвинение экс-министру Абызову Следователи задержали бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.

Происшествия Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.

Экономика Козак: Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России Американский автоконцерн Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

Политика Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Общество Экс-замминистра спорта Хакасии продолжает добиваться восстановления в должности Евгений Костяков обратился в Абаканский городской суд, требуя восстановить его на работе.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Космос Российские космонавты испытают на МКС беспилотник с пропеллером Российские космонавты проведут на борту Международной космической станции эксперимент по отработке управления беспилотником, приводимым в движение с помощью пропеллера, сообщил РИА Новости советник главы госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.

Политика Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".

Гаджеты Huawei представила смартфоны Huawei P30 и P30 Pro Huawei P30 и P30 Pro имеют улучшенную файловую систему — компания обещает «мгновенный запуск приложений», благодаря более быстрым внутренним компонентам.

Экономика Китай сократит государственное вмешательство в промышленный сектор Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что власти сократят прямое вмешательство в обширный промышленный сектор страны, сообщает Reuters.

Экономика Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Энергетика Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия».

Кино Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию Шойгу предложил добавить номинации, затрагивающие сферы кино, и задуматься над проведением фестиваля армейских фильмов.

Наука Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.

Интернет 150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.

Игры Свежий сюжетный трейлер Days Gone знакомит нас с выжившими Компания Sony Interactive Entertainment и SIE Bend Studio представили свежий трейлер постапокалиптического зомби-приключения Days Gone (в русской локализации — «Жизнь после»).