Футбол
«Реал» продаст Бэйла за сумму свыше 80 миллионов евроSportbox.RU 09:37
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в возвращении футболиста и готов заплатить за него 50-60 миллионов евро. Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила около 100 миллионов евро.
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