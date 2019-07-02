Футбол
«Реал» продал форварда де Томаса в «Бенфику» за 20 млн евроSports.ru 16:22
Нападающий «Реала» Рауль де Томас продолжит карьеру в «Бенфике». Португальский клуб приобрел 24-летнего форварда за 20 миллионов евро. «Орлы» заключили с испанцем 5-летний контракт, в договор включен пункт о сумме отступных в размере 100 миллионов евро.
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