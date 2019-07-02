Футбол

«Реал» продал форварда де Томаса в «Бенфику» за 20 млн евроSports.ru 16:22

Нападающий «Реала» Рауль де Томас продолжит карьеру в «Бенфике». Португальский клуб приобрел 24-летнего форварда за 20 миллионов евро. «Орлы» заключили с испанцем 5-летний контракт, в договор включен пункт о сумме отступных в размере 100 миллионов евро.
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«Реал» продал Рауля Де Томаса в «Бенфику»

Sport24.ru16:20

Форвард «Реала» де Томас перешел в «Бенфику»

Матч ТВ18:58

«Реал» продал форварда де Томаса в «Бенфику» за 20 млн евро

Sports.ru16:22

«Бенфика» купила форварда «Реала» за 20 миллионов евро

Sport.ru17:14

«Реал» объявил о переходе форварда де Томаса в «Бенфику»

Чемпионат16:12

«Бенфика» купила у «Реала» Рауля де Томаса за 20 миллионов

Спорт-Экспресс16:17

Форвард «Реала» прошел медобследование в «Бенфике»

Газета.Ruвчера в 02:59
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Без открытости, которую дадут эти реестры, нельзя выявить случаи «умного» отмывания денег и преступлений, отметил он.
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Минздрав советует туристам с детьми выбирать ночные перелеты

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Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

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