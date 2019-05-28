Футбол

«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом ЕвропыPravda.Ru 10:48

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Аудиторская компания KPMG опубликовала десятку самых дорогих футбольных клубов Европы. Первое место в списке занял мадридский "Реал". Стоимость клуба составляет 3,224 миллиарда евро.
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