Футбол
«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом ЕвропыPravda.Ru 10:48
Аудиторская компания KPMG опубликовала десятку самых дорогих футбольных клубов Европы. Первое место в списке занял мадридский "Реал". Стоимость клуба составляет 3,224 миллиарда евро.
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Культура
На Первом канале планируется запуск программы с Ксенией Собчак
На Первом канале планируется запуск новой программы, где место ведущей займет Ксения Собчак.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Политика
В Косово освободили задержанного россиянина
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:03
Общество
Треть россиян захотели летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года.
Обновлено в 09:48
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело
В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Apple представила новый плеер iPod Touch
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс
Накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ.
Обновлено в 12:30
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:43
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Экономика
Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России
Обновлено в 05:49
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
В Сеть «слили» фото тёмной темы в iOS 13
Главной особенностью стал Dark mode — темную тему можно будет включить в настройках смартфона.
Обновлено в 11:56
Футбол
Кононов остается главным тренером «Спартака»
Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Политика
В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»
Не только в силовых структурах, но и в повседневном обиходе прижилось обращение "товарищ", при этом к тем, кого подозревали в преступлении или еще каком-нибудь некрасивом поступке, несовместимом с товариществом, употреблялось слово "гражданин".
Обновлено в 10:02
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Политика
В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва
Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 10:06
Авто
Внедорожный Kia XCeed сфотографирован без камуфляжа
По слухам машина будет называться Kia XCeed, и она как видно на фото, отличается от классических версий семейства Ceed.
Обновлено в 11:19
Наука
В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях
Экологи обнаружили в реках по всему миру антибиотики и другие лекарственные препараты, следует из результатов исследования, представленных на ежегодной европейской конференции Общества экологической токсикологии и химии окружающей среды SETAC, которая проходит с 26 по 30 мая в Хельсинки.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.
Обновлено в 11:45