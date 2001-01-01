Футбол

«Реал» прибыл на матч с «Барселоной»Спорт-Экспресс 13:43

Барселона — Реал
1 – 1
2-й тайм
Кубок Испании, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
"Реал" прибыл на первый матч 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны", сообщает официальный Твиттер клуба.
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